Брюссель рассматривает возможных кандидатов на пост президента Украины, среди них главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководитель ГУР Кирилл Буданов, мэр Киева Виталий Кличко, глава офиса Зеленского Андрей Ермак, а также экс-советник президента Украины Алексей Арестович*. Об этом заявила Служба внешней разведки в беседе с РИА Новости .

Политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров рассказал, каковы шансы у рассматриваемых кандидатов стать новым лидером Украины. По словам эксперта, действующий глава страны Владимир Зеленский воспринимается на Западе как отработанный материал, и главный вопрос — как скоро его «выбросят на помойку».

«Российская служба внешней разведки абсолютно правильно перечислила линейку возможных претендентов на пост главы государства на Украине. Появление в списке СВР фигур, которые управляются из того же центра, что и Владимир Зеленский, неслучайно — это глава ГУР Буданов, глава офиса президента Ермак и другие», — заявил Сипров интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По мнению политолога, самая главная политическая интрига состоит в том, произойдет ли перехват управления Украиной от британцев американцами, ведь и Буданов, и Ермак — такие же креатуры Лондона, как и Зеленский.

«Неслучайно и появление в этом списке пропагандиста и бывшего советника офиса президента Алексея Арестовича* и действующего мэра Киева, бывшего спортсмена Виталия Кличко. И тот, и другой могут сыграть роль чертика из табакерки и именно случайно, в условиях дестабилизации, занять главный пост», — пояснил Сипров.

Однако шансы у них невысоки, продолжил политолог.

«Арестович* — креатура украинского олигарха Рената Ахметова, который отодвинут от власти, его влияние невысоко. Именно поэтому Арестович* сейчас скрывается в Нью-Йорке. Против него возбуждено несколько уголовных дел на Украине. Еще меньше шансов у Кличко, который был поставлен западными кураторами на пост мэра Киева во времена Меркель и является прогерманским политиком, но Германии сейчас играть в политические игры на Украине не позволят старшие партнеры из Лондона и Вашингтона», — добавил Сипров.

Единственной фигурой, продолжил политолог, которая может послужить альтернативой британской партии в управлении на Украине, можно рассматривать Валерия Залужного.

«Однако у Залужного все достаточно сложно с организационными ресурсами. Напомню, большая часть генералов ВСУ — это также ставленники команды Зеленского. Будет ли принято решение разогнать силовым путем весь пролондонский офис президента, или же американцы удовлетворятся тем, что они будут теперь напрямую, через своего представителя Валерия Залужного, управлять военной кампанией — вот это большой вопрос», — подчеркнул Сипров.

Скорее всего, отметил эксперт, выборы президента Украины в марте состоятся. Зеленского заставят выиграть эти выборы, и ему придется сидеть на этом посту ровно до тех пор, пока ВСУ не потерпят поражение, фронт не развалится и ему не придется бежать куда-нибудь подальше с Украины, заключил собеседник издания.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов