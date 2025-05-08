Россия не имеет никакого права интересоваться судьбой памятника маршалу Коневу, так как он был в свое время установлен чешскими большевиками. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский в социальной сети Х.

Посол России в Праге Александр Змеевский обратился в чешский МИД с просьбой помочь установить местонахождение памятника Коневу, который был демонтирован. Ответ дал лично глава этого ведомства.

«Россия не имеет никаких прав на статую. Чешские большевики установили это украшение на площади в Праге 6 в 1980 году как выражение подобострастия по отношению к Москве», — указал министр.

Он добавил, что чешские демократы решили убрать памятник, чтобы показать на ту темную роль, которую Конев играл для Европы, порабощая народы.

Ранее стало известно, что один из чешских чиновников решил выделиться и сделать приятно Зеленскому. Чех надел на себя на встречу с украинским лидером носки с изображением горящего Кремля. Такой поступок совершил спецпредставитель Чехии по вопросам восстановления Украины.