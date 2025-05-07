Чешский чиновник надел носки с изображением горящего Кремля для встречи с Зеленским
Член делегации Чехии надел на встречу с Зеленским носки с горящим Кремлем
Фото: [flickr.com]
Во время встречи Зеленского и правительства Чехии СМИ обратили внимание на то, что на одном из членов чешской делегации надеты носки с горящим Кремлем. Этот нюанс отметил журналист Ондржей Кундра, он отметил этот факт в социальной сети Х.
Во время своего визита в Прагу президент Украины Зеленский встречался с чешским правительством и обсуждал с ним ряд вопросов. При этом спецпредставитель Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный пришел для общения с украинским лидером в носках с необычным принтом. На них изображен Кремль, объятый языками пламени.
Ранее в подобном был замечен глава офиса Зеленского Ермак. Он опубликовал в своем микроблоге картинку горящего Кремля. Многие пользователи интернета уже посмеялись над Ермаком, указав на то, что в своем «детском и ранимом» сообщении он пытается выдать желаемое за действительное.