Чешский чиновник надел носки с изображением горящего Кремля для встречи с Зеленским

Во время встречи Зеленского и правительства Чехии СМИ обратили внимание на то, что на одном из членов чешской делегации надеты носки с горящим Кремлем. Этот нюанс отметил журналист Ондржей Кундра, он отметил этот факт в социальной сети Х.

Во время своего визита в Прагу президент Украины Зеленский встречался с чешским правительством и обсуждал с ним ряд вопросов. При этом спецпредставитель Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный пришел для общения с украинским лидером в носках с необычным принтом. На них изображен Кремль, объятый языками пламени.

Ранее в подобном был замечен глава офиса Зеленского Ермак. Он опубликовал в своем микроблоге картинку горящего Кремля. Многие пользователи интернета уже посмеялись над Ермаком, указав на то, что в своем «детском и ранимом» сообщении он пытается выдать желаемое за действительное.