Без поддержки со стороны США конфликт на Украине быстро завершится. Такое мнение в интервью порталу Parlamentní listy высказал чешский аналитик Штепан Котрба.

Если в 2025 году США по-прежнему будут финансировать Украину, то конфликт на истощение будет идти и дальше.

А если Вашингтон прекратит поставлять Киеву оружие и снабжать его деньгами, то Киев очень быстро рухнет и конфликт завершится, отметил Котрба.

11 ноября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что сомневается в том, что Трампу удастся за сутки урегулировать конфликт на Украине. Однако он допускает, что новый американский лидер пойдет на сделку с Россией.

Ранее сообщалось о том, что ЕС поставит Украине 1,5 млн снарядов до конца года.