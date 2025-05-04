Глава офиса Зеленского Ермак запостил картинку горящего Кремля
Глава офиса Зеленского Ермак опубликовал картинку горящего Кремля
Фото: [соцсети]
Руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак разместил в своем Телеграм-канале изображение пылающего Кремля.
На фотографии также можно увидеть надпись: «Мы делали всё возможное, чтобы приблизить этот день», что напоминает строки из песни «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.
Многие пользователи интернета уже посмеялись над Ермаком, указав на то, что в своем «детском и ранимом» сообщении он пытается выдать желаемое за действительное.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин предлагал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому перемирие на три дня в связи с майскими праздниками и 80-летием победы в ВОВ. Однако главаря киевского режима это не заинтересовало, как и прошлое пасхальное перемирие.