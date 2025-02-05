Чешский министр выступил против мира между РФ и Украиной

Завершение конфликта на Украине станет призом для России, а самих украинцев лишит законного места в европейском сообществе. Так считает Ян Липавский, глава Министерства иностранных дел Чехии. Он изложил свою точку зрения в «Европейской правде».

Министр сообщил, что любые переговоры по урегулированию конфликта не должны привести к заключению «плохого мира». Иначе по итогам завершения боевых действий Россия закрепит за собой приращение территориями, лишив Украину ее земель.

В том случае, если РФ не понесет ответственности и вернет свои замороженные активы, то платить за восстановление разрушенного на Украине придется Европе.

«Это будет не мир, а капитуляция, замаскированная под дипломатию», — указал Липавский.

По его мнению, все это не закончит текущий военный конфликт, а только заморозит его. В дальнейшем он повторится с новой силой.

Ранее во время общения с журналистами президент Украины Зеленский допустил, что сумеет пойти на диалог с Путиным для прекращения боевых действий. Он согласится на такой шаг, если не будет других вариантов для завершения конфликта.