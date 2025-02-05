В беседе с британским журналистом Пирсом Морганом главарь киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, если это будет необходимо для урегулирования конфликта и будет без иных вариантов.

Британец также спросил у Зеленского, каково ему будет сидеть напротив Путина на возможных мирных переговорах с участием США и ЕС. Видеозапись беседы была опубликована на YouTube-канале Моргана.

«Если это будет единственная конфигурация, в которой мы можем достичь мира для граждан Украины и не терять людей, конечно, мы примем эту конфигурацию», — сказал Зеленский.

Глава Украины подчеркнул, что в подобной ситуации он не будет проявлять дружелюбие по отношению к президенту России. Он считает российского лидера своим противником и уверен, что и тот, в свою очередь, относится к нему так же.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова высмеяла Владимира Зеленского анекдотом про моль в контексте переговоров.