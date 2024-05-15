Чешский президент Павел призвал прекратить военные действия на Украине

Киев не сможет вернуть утраченные территории, поэтому ему надо признать это и заключить мир посредством переговоров. Так считает лидер Чехии Петр Павел. Свою точку зрения он изложил телеканалу Sky News.

По утверждению Павела, надо быть реалистами. Украина не сможет вернуть те территории, которые утратила к данному моменту. Поэтому ей надо начать договариваться о будущем мироустройстве. При этом надо учесть мнение целого ряда стран.

«Должен быть компромисс, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантом этого соглашения», - указал он.

По его мнению, НАТО не может ввести своих солдат на Украину, поскольку это означало бы войну России и Северо-Атлантического альянса. В Европе же никто не желает данного противостояния. Любые поставки оружия Киеву должны делаться очень осторожно, непрерывно оценивая риск возможной эскалации.

Ранее Петр Павел призывал Европу противостоять РФ, поскольку та несет угрозу европейским свободам и ценностям. Он выразил уверенность, что противостояние Запада и России продолжится в дальнейшем и даже станет обыденностью для политики.