Президент Чехии Павел призвал противостоять РФ из-за действий против Европы

Если действия РФ будут конструктивными, то Европа должна соответствовать, но России нужно противостоять, если ее действия пойдут против западных интересов. Соответствующее заявление сделал президент Чехии Петр Павел в беседе с изданием Die Presse .

В данном интервью чешский президент объяснил свой призыв к противостоянию тем, что иначе европейский образ жизни и ценности окажутся под угрозой. Он предположил, что противостояние западного и европейского миров с РФ, скорее всего, станет частью повседневности для политики. В то же время, речь необязательно идет именно о военной конфронтации, подчеркнул Павел.

Глава чешского государства также выразил уверенность в том, что противостояние РФ и Запада продолжится и в дальнейшем, даже когда тема перестанет быть привязана к теме Украины. Причиной для этого является тот факт, что западный мир видит в действиях российского руководства желание «восстановить имперское величие» эпохи СССР.

Говоря о скорых выборах президента в США и возможной победе Дональда Трампа, известного критическим взглядом на союзников в Европе, Павел заявил, что европейский регион долго вел себя как «избалованный ребенок» по отношению к Штатам, но теперь Европа должна быть готова к тому, чтобы взять на себя больше ответственности в вопросах безопасности.

Ранее Евросоюз согласовал проект гарантий безопасности для Украины, отказавшись за нее воевать.