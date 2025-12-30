Чиновник из Киргизии отчитал китайского бизнесмена за обращение на русском языке

Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев отчитал представителя китайской компании за то, что тот обратился к нему на русском языке. Инцидент произошел во время совещания с дорожными строителями. Видео опубликовал телеграм-канал Readovka.

Чиновника возмутил факт, что сотрудник компании China Road, которая работает в стране уже больше 20 лет, не владеет киргизским языком.

«Вам по-кыргызски говорить? Почему по-кыргызски не научились еще. China Road сколько лет уже работает в Кыргызстане?!» — заявил Ташиев, обращаясь к китайскому специалисту.

Это требование прозвучало несмотря на то, что в соответствии с Конституцией Киргизской Республики русский язык здесь является официальным. Китайскому бизнесмену в ходе напряженной беседы оставалось лишь смущенно отшучиваться.

Этот инцидент не является единичным в соседней республике. Летом 2025 года в Киргизии был принят закон, обязывающий все СМИ вещать на киргизском языке не менее 60% эфирного времени.

Кроме того, в столице республики — Бишкеке, под предлогом устранения дублирования, с городских карт и указателей последовательно убирают русские названия улиц и объектов.

Ранее сообщалось, что в магазинах Лондона появились батончики Snickers в упаковке на русском языке.