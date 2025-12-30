Чиновник из Киргизии отчитал китайского бизнесмена за обращение на русском языке
Глава КНБ Киргизии Ташиев отчитал предпринимателя из Китая за русский язык
Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев отчитал представителя китайской компании за то, что тот обратился к нему на русском языке. Инцидент произошел во время совещания с дорожными строителями. Видео опубликовал телеграм-канал Readovka.
Чиновника возмутил факт, что сотрудник компании China Road, которая работает в стране уже больше 20 лет, не владеет киргизским языком.
«Вам по-кыргызски говорить? Почему по-кыргызски не научились еще. China Road сколько лет уже работает в Кыргызстане?!» — заявил Ташиев, обращаясь к китайскому специалисту.
Это требование прозвучало несмотря на то, что в соответствии с Конституцией Киргизской Республики русский язык здесь является официальным. Китайскому бизнесмену в ходе напряженной беседы оставалось лишь смущенно отшучиваться.
Этот инцидент не является единичным в соседней республике. Летом 2025 года в Киргизии был принят закон, обязывающий все СМИ вещать на киргизском языке не менее 60% эфирного времени.
Кроме того, в столице республики — Бишкеке, под предлогом устранения дублирования, с городских карт и указателей последовательно убирают русские названия улиц и объектов.
Ранее сообщалось, что в магазинах Лондона появились батончики Snickers в упаковке на русском языке.