Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что количество жертв при ударе ВСУ по Токмаку выросло до 16 человек. Об этом она написал в мессенджере 14 апреля.

В пятницу, 12 апреля, вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по Токмаку Запорожской области. На место происшествия прибыли военные следователи СКР, которые опрашивали свидетелей и собирали вещественные доказательства для проведения экспертизы.

«Четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребенок. Один человек скончался в больнице», — заявил Балицкий.

Он отметил, что из 20 пострадавших 12 человек остаются в тяжелом состоянии в больницах. Восемь человек были переведены на стационарное лечение.

По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимира Рогова, ВСУ могут готовить новый удар по Токмаку.

Токмак расположен в Пологовском районе Запорожской области. Российские военные освободили город в марте 2022 года.

ВСУ регулярно обстреливают новые территории России — Запорожскую, Херсонскую области, ДНР и ЛНР. Одна из целей начала специальной военной операции заключается в защите мирных жителей от регулярных атак со стороны Украины.

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