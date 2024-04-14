Российские военные нанесли удар по подстанции в Харькове

Политика

Фото: [Pxhere.com]

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по подстанции в районе железнодорожной станции «Лосево», расположенной в Харькове.

Об этом он рассказал в комментарии РИА Новости.

«По сообщениям агентуры, ночью был прилет «Герани», предварительно, по подстанции в районе ж/д станции «Лосево» в Харькове. В Харькове и области перебои со светом», — сказал Лебедев.

Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в Харькове работала воздушная тревога. Источник сообщал о громких взрывах.

Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. За два до этого, 8 октября, киевский режим устроил теракт на Крымском мосту.

Цель ударов ВС РФ по объектам критической инфраструктуры заключается в снижении военного потенциала ВСУ. Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, удары не затрагивают мирных жителей Украины.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки над Краснодарским краем сбили десять беспилотников.

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