Российские военные нанесли удар по подстанции в Харькове

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по подстанции в районе железнодорожной станции «Лосево», расположенной в Харькове.

Об этом он рассказал в комментарии РИА Новости.

«По сообщениям агентуры, ночью был прилет «Герани», предварительно, по подстанции в районе ж/д станции «Лосево» в Харькове. В Харькове и области перебои со светом», — сказал Лебедев.

Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в Харькове работала воздушная тревога. Источник сообщал о громких взрывах.

Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. За два до этого, 8 октября, киевский режим устроил теракт на Крымском мосту.

Цель ударов ВС РФ по объектам критической инфраструктуры заключается в снижении военного потенциала ВСУ. Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, удары не затрагивают мирных жителей Украины.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки над Краснодарским краем сбили десять беспилотников.