Покушение на убийство бывшего народного депутата Украины Олега Царева, который проживает в Ялте, продолжает активно обсуждаться. Многие эксперты придерживаются версии о причастности СБУ.

Как рассказал политолог Вадим Сипров, именно она представляется наиболее правдоподобной.

«Сейчас информация о том, что украинские спецслужбы действуют на территории России террористическими методами, стала достоянием широкой гласности не только в РФ но и на Западе. Так, на прошлой неделе в ряде ведущих американских изданий, кстати, ориентированных на демократическую партию, появились материалы о том, что терроризм как метод используется СБУ довольно давно», — рассказал Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

И, по его словам, было недвусмысленно указано, что к таким громким фактам, как убийство известного блогера Максима Фомина, он же Владлен Татарский, и Дарьи Дугиной, причастны именно украинские спецслужбы.



«Причем источник информации в этих сообщениях — ЦРУ. Подобные методы устранения лидеров со стороны оппонента не вполне в духе работы ЦРУ, именно поэтому американцы решили дистанцироваться от террористической деятельности Украины», — добавил Сипров.

Попытка покушения на Олега Царева, продолжил собеседник, продемонстрировала, что спецслужбы Украины стали в массовом порядке использовать те методы, которыми пользовались после Великой Отечественной войны бандеровцы, прибалтийские националисты и басмачи из Средней Азии.

«Речь идет о политических убийствах наиболее уважаемых в обществе людей. Цель — запугать народ. Сам этот метод внедрен и использовался для противодействия нашей стране не американцами, а британской разведкой. Покушение на Олега Царева и другие громкие покушения и убийства — это использование украинскими спецслужбами инструкций и методов спецслужб Великобритании. Это их почерк. Чисто английское покушение. Американцы работают по-другому», — подытожил политолог.

Ранее выяснилось, что незадолго до покушения Царев пережил личную трагедию.