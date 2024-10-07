Члены ЕС начали изучать способы обхода вето Венгрии на финансирование Киева

Страны Европейского союза (ЕС) ищут способ обхода вето Венгрии на финансирование Украины, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Отмечается, что дипломатическая служба ЕС рассматривает возможность добровольных взносов в Европейский фонд мира, так как Будапешт блокирует выделение Брюсселем более 6 млрд евро помощи Киеву.

Послы стран Евросоюза во вторник, 7 октября, встретятся для обсуждения деталей этого плана. Пока неизвестно, какую поддержку могла бы получить идея добровольных взносов. Многие ключевые решения блока должны приниматься единогласно.

Ранее ЕС договорился о предоставлении Украине нового кредита на сумму около 44,48 млрд долларов. Он рассчитан до конца текущего года. Отмечалось, что кредит может быть предоставлен независимо от участия США.

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пытается отложить принятие решения до президентских выборов в США. ЕС должен подготовить альтернативу, чтобы помощь дошла до Киева до конца года. Решение предполагалось принять большинством голосов стран ЕС, а не единогласно.

Одна из причин, по которой Венгрия накладывает вето на выделение помощи Украине, заключается в том, что Будапешт обеспокоен экономическими последствиями этой поддержки, особенно если это повлияет на ее собственные экономические интересы или торговые отношения.

Правительство Венгрии под руководством Орбана часто проводит независимую внешнюю политику и может использовать вопросы помощи Украине для укрепления своих позиций в отношениях с другими странами, включая Россию.

Ранее сообщалось, что ЕК подаст иск против Венгрии из-за законодательства о защите суверенитета.