ЕК подаст иск против Венгрии из-за законодательства о защите суверенитета

Европейская комиссия решила инициировать судебный процесс против Венгрии в Европейском суде юстиции, расположенном в Люксембурге, из-за законодательства о защите суверенитета, которое, по мнению ЕК, противоречит нормам ЕС. Соответствующее заявление было опубликовано комиссией, передал ТАСС.

«Сегодня Еврокомиссия приняла решение передать вопрос о Венгрии в суд, так как считает, что ее закон «О защите суверенитета» нарушает регламенты ЕС», — указано в заявлении.

ЕК отметила, что в феврале и мае 2024 года направила венгерским властям два официальных уведомления о своих опасениях, на которые Венгрия ответила, что ее закон не противоречит законодательству ЕС, а выраженные опасения считаются неуместными.

«После тщательного анализа ответа венгерской стороны Еврокомиссия пришла к выводу, что большинство заявленных проблем остаются нерешенными. Эти проблемы касаются ряда основных прав, закрепленных в Хартии ЕС, таких как право на уважение частной и семейной жизни, свобода выражения и информация, а также презумпция невиновности. Кроме того, закон ущемляет несколько основных свобод рынка и законодательства о защите данных», — добавили в ЕК.

Принятый в декабре прошлого года закон квалифицирует иностранное финансирование политических партий как преступление с возможным наказанием до трех лет лишения свободы.

Контроль за соблюдением этих норм будет возложен на новое государственное управление по защите национального суверенитета.

Ранее сообщалось, что председатель парламента Грузии подписал закон, запрещающий ЛГБТ-пропаганду.