Если западные страны перестанут помогать Украине, то ее ждет крах. Об этом сообщает итальянское издание L’Antidiplomatico.

«Все рухнет», утверждает автор публикации, если Запад перестанет оказывать Киеву финансовую и военную помощь.

Но он не пойдет на это, так как находится «в заложниках собственной политической и идеологической позиции», заключил автор издания.

Ранее Зеленский сообщил о подвижках в организации саммита с Путиным.