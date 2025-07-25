Зеленский сообщил о подвижках в организации саммита с Путиным

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о положительной динамике в переговорах с российской стороной относительно организации потенциальной встречи на высшем уровне с Владимиром Путиным. Его слова приводит сразу несколько западных изданий, в том числе Reuters и AFP.

Как отметил Зеленский, в ходе переговоров в Стамбуле российские представители впервые начали обсуждать возможность участия президента РФ в подобном саммите.

«В ходе диалога они начали поднимать эту тему. Это уже определенное движение в сторону формирования возможного формата встречи», — сказал Зеленский.

При этом российская позиция, представленная главой делегации и помощником президента Владимиром Мединским после третьего раунда переговоров в Стамбуле, остается неизменной — встреча лидеров возможна только после выработки проекта мирного соглашения, готового к подписанию.

Украинская сторона придерживается иного мнения, полагая, что такой саммит может стать катализатором переговорного процесса. Глава украинской делегации Рустем Умеров выразил уверенность, что личная встреча президентов способна придать переговорам новый импульс.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о необходимости создания буферных зон с Украиной.