«Что приемлемо для Украины и для России»: США пытаются найти компромисс в украинском конфликте

Соединенные Штаты в рамках диалога пытаются определить, какие условия урегулирования окажутся приемлемы для России и Украины, чтобы сблизить их позиции. Такое заявление в пятницу сделал американский госсекретарь Марко Рубио. Об этом сообщает РИА Новости.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона ведет работу по выяснению взаимоприемлемых параметров возможного урегулирования. По его словам, США пытаются определить, что является приемлемым для Украины и что может быть приемлемым для России. Задача этой деятельности заключается в том, чтобы выявить позиции обеих сторон и оценить возможность сближения их точек зрения для достижения договоренностей. Рубио отметил, что усилия сосредоточены на анализе того, что каждая из сторон может предложить и что ожидает получить в рамках потенциального соглашения.

