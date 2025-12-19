«Невиданный шок» для Каракаса: почему США не боятся ответных шагов от Москвы в Южной Америке

Соединенные Штаты не видят рисков для отношений с Россией из-за роста напряженности вокруг Венесуэлы. Такую позицию озвучил американский госсекретарь Марко Рубио. Об этом сообщает РИА Новости.

Вашингтон не ожидает, что Москва перейдет от слов к делу в поддержке режима Николаса Мадуро. Как заявил госсекретарь Марко Рубио, США расценивают действия России лишь как риторическую поддержку и не опасаются серьезной эскалации между двумя державами из-за венесуэльского кризиса.

Данное заявление прозвучало на фоне резкого ужесточения риторики Белого дома. До этого президент Дональд Трамп пообещал обрушить на боливарианскую республику «невиданный шок», потребовав вернуть так называемые украденные активы. Параллельно администрация США активно наращивает военное присутствие в Карибском море под предлогом борьбы с наркоторговлей, что Каракас расценивает как прямую провокацию.

