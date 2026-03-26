Этот вопрос звучит почти как риторический, но для латвийского историка Станислава Разумовского он стал отправной точкой в разговоре о том, как в современной Латвии политика методично переписывает историю, превращая памятники в разменную монету идеологических войн. В эксклюзивном интервью для Argumenti.ru он разбирает темы, которые здесь принято замалчивать, но которые определяют раскол в обществе.

По его словам, суть проблемы глубже, чем просто отношение к соседней стране. Речь идет о том, как радикальные националисты формируют образ врага, и здесь Петр Первый вдруг превратился в символ «имперского зла». Кульминацией этого нарратива стал показательный эпизод в Старой Риге: в ночь, когда город готовился к шествию в память о жертвах депортации 1949 года, под шум и суету демонтировали памятную доску с дома, где жил русский царь. Для многих это выглядело как продуманная диверсия против собственного же культурного наследия, попытка стереть физические свидетельства общей истории.

Эксперт подчеркнул, что историческая правда в этом лабиринте окончательно приносится в жертву сиюминутной политической выгоде. Общество получает не возможность для рефлексии, а четкое разделение на «своих» и «чужих», где даже факты существования конкретного человека в конкретном доме становятся поводом для ожесточенной борьбы. Разумовский в этом интервью говорит прямо, без дипломатических реверансов, и его аргументы действительно заставляют задуматься — даже тех, кто привык считать любую критику латвийской политики предвзятой. По сути, он обнажает механизм, где ненависть конструируется искусственно, через уничтожение памяти, а вопрос «что Россия сделала плохого» так и остается без ответа, потому что он не нужен тем, кто уже выбрал своей целью идеологическую чистоту, а не историческую справедливость.

Ранее сообщалось, что в Латвии предложили ограничить русский язык в магазинах и кафе.