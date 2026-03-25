В Латвии снова заговорили о языке, и снова эта тема раскалывает общество. Национальное объединение страны выступило с инициативой, которая фактически сводится к одному: русский язык в общественной сфере должен уйти в тень. Политики предлагают законодательно закрепить, чтобы общение в магазинах, аптеках, кафе и других учреждениях велось преимущественно на государственном языке или любом другом официальном языке Евросоюза — но только не на русском. Об этом сообщают Argumenti.ru.

За сухой формулировкой «расширение применения госязыка» скрывается вполне конкретный запрет для значительной части населения. В стране, где русскоязычные составляют не один десяток процентов жителей, это воспринимают не как заботу о национальной идентичности, а как очередной виток политики исключения. Люди, которые десятилетиями говорят на русском дома, на работе и в быту, вдруг оказываются в положении, когда им могут отказать в обслуживании просто из-за языка.

Последствия не заставили себя ждать. Инициатива вызвала волну протестов — неравнодушные жители выходят на акции, чтобы показать: язык нельзя запретить указом. Для многих это не просто политический спор, а вопрос личного достоинства и права на привычную коммуникацию в своей стране.

В данной ситуации очевидно одно: чем активнее власти пытаются выдавить русский язык из публичного пространства, тем жестче становится общественная реакция. И, судя по накалу страстей, латвийскому обществу предстоит очередное испытание на прочность.

Ранее сообщалось, что Домбрава рассказал о «величии России» и ошибся в цифрах в миллионах.