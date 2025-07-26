Власти США пока никак не прокомментировали принятый президентом Украины Владимиром Зеленским резонансный закон о сокращении полномочий украинских антикоррупционных органов.

По мнению депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене, молчание Америки связано с наличием соглашения Киева и Вашингтона по минералам, которое было заключено в мае этого года.

Таким образом, отсутствие реакции со стороны США относительно уничтожения на Украине антикоррупционной вертикали говорит о том, что взятка договором о минералах удалась, заключил Дубинский.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский пожаловался на неготовность ЕС передавать финансы Украине.