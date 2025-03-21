Что случилось, Никол?: Армения резко передумала дистанцироваться от России

Глава правительства Армении Никол Пашинян дал указание государственным органам восстановить контакты с российскими коллегами и активно участвовать в совместных проектах, сообщает местное издание «Грапарак».

Как приводится в материале издания, такие метаморфозы официального Еревана произошли вследствие «последних геополитических изменений», среди которых, пожалуй, самое основное — смена администрации в США с Байдена на Трампа, а следом — и замена откровенно антироссийского курса на явное сближение Вашингтона с Москвой.

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Парад Победы в Москве. Ранее Пашинян активно стремился к сближению с западными странами и даже всерьез грозился выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«В правящей партии „Гражданский договор“ ожидают итогов визита Пашиняна в Москву для участия в торжествах 9 Мая. Предполагается, что встреча с российским лидером поможет прояснить дальнейшую судьбу армянского правительства», — пишет «Грапарак».

Ранее сообщалось о телефонном разговоре, который провели Пашинян и Путин. Они обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами. Особое внимание было уделено теме дальнейшего углубления интеграционного взаимодействия, прежде всего в сфере энергетики.