Пашинян с Путиным обсудили двустороннее сотрудничество по телефону
Кремль: Пашинян прояснил Путину шаги Армении в отношениях с ЕС
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Между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашинян состоялся телефонный разговор, в рамках которого стороны обсудили обоюдное сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В источнике отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
Кроме двустороннего сотрудничества Пашинян и Путин обсудили некоторые актуальные вопросы дальнейшего углубления интеграционного взаимодействия, прежде всего в сфере энергетики.
Также Никол Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом. В свою очередь Путин дал вои комментарии и оценки происходящему.
Ранее сообщалось, что правительство Армении одобрило законодательное предложение о вступлении в ЕС.