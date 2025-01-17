Пашинян с Путиным обсудили двустороннее сотрудничество по телефону

Между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашинян состоялся телефонный разговор, в рамках которого стороны обсудили обоюдное сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В источнике отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Кроме двустороннего сотрудничества Пашинян и Путин обсудили некоторые актуальные вопросы дальнейшего углубления интеграционного взаимодействия, прежде всего в сфере энергетики.



Также Никол Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом. В свою очередь Путин дал вои комментарии и оценки происходящему.

Ранее сообщалось, что правительство Армении одобрило законодательное предложение о вступлении в ЕС.