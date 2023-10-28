«Чтобы не привлечь внимание»: покушением на Царева мог заниматься непрофессионал

Накануне произошло покушение на убийство бывшего украинского нардепа Олега Царева. В него стреляли на территории ялтинского санатория, где он уже долгое время проживает с семьей.

Как уточнил политолог, журналист и социолог Михаэлис Галицкий, многие эксперты сходятся во мнении, что покушение на убийство — дело рук украинских спецслужб, потому что именно Украине это может быть выгодно.

«Но я бы говорил не о выгоде, а о принципах. Царев был в «Партии регионов» помощником Януковича, потом руководил движением, как в Киеве его называют, сепаратистским. Поэтому здесь не столько выгода, сколько дело принципа», — уточнил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, по мнению политолога, факт неуспешного покушения говорит о непрофессионализме исполнителя.

«Возможно, отсутствует опыт в стрельбе, что привносит сомнения в то, что покушение реализовывал представитель украинских спецслужб. Разве что подбирался человек с неприметной внешностью, чтобы не привлечь к себе внимание», — уточнил Галицкий.

Ранее выяснилось, кто может быть причастен к нападению на Олега Царева.