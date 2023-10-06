«Чтобы не воспользовались враги»: выяснилось, какие детали расследования смерти Пригожина лучше не озвучивать

В своем выступлении президент РФ Владимир Путин на «Валдае» рассказал, что глава СКР доложил ему детали крушения бизнес-джета, на борту которого находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

По информации главы государства, в телах погибших обнаружили фрагменты ручных гранат. Экспертиза на наличие в крови летевших алкоголя или наркотических веществ не проводилась, но, по словам Путина, это следовало бы сделать.

Как пояснил политолог Алексей Ванифатов, заявление президента России немного приоткрыло тайну расследования.

«Однако для тех, кто пристально следил за информацией об авиакатастрофе, это заявление не стало большим откровением. Некоторые источники еще 25 августа утверждали, что Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин скончались от осколочных ранений и, как мы видим, сейчас это информация официально подтверждается СКР», — рассказал Ванифатов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После информации о самоподрыве и непроведении экспертизы на наличие алкоголя и наркотиков в крови погибших, уточнил Ванифатов, возникает много вопросов о том, могли ли они в трезвом уме подорвать гранаты или их сознания были под влиянием каких-то веществ.

«В любом случае, нужно дождаться завершения расследования, которые дадут ответы практически на все вопросы, и я надеюсь, что вопрос о том, как гранаты пронесли на борт, будет в закрытой части расследования, чтобы этими знаниями не воспользовались наши враги», — подытожил эксперт.

Выяснилось, чем мог быть вооружен Пригожин перед гибелью.