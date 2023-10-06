«Случайности невозможны»: выяснилось, чем мог быть вооружен Пригожин перед гибелью

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, заявил, что в телах погибших при крушении самолета Пригожина были найдены осколки ручных гранат. Как оказалось, трагедия произошла не из-за мины или внешнего воздействия.

Военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал, мог ли инцидент произойти из-за неосторожного обращения с оружием. Например, из-за дебоша на борту или еще какого-либо несчастного случая.

«Я думаю, тут случайности невозможны. Дело даже не в том, что это профессиональные военные, которые не стали бы играть с гранатами. У них не было никакой необходимости лететь в самолете с ними, это ведь командный состав, а не рядовые бойцы. Если они и были вооружены, то пистолетами максимум — личным оружием», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, речь идет все-таки о диверсии. Для нее попросту использовали специфическое СВУ, а не штатную мину.

«Скорее всего, это было некое взрывное устройство на основе ручных гранат. Например, с часовым механизмом, так как инициировать его по радио было бы крайне сложно. Самолет незадолго до вылета отправлялся на ремонт, это известно, там и могли подложить связку гранат с инициирующим устройством», — предположил Джерелиевский.

Ранее Владимир Путин назвал главные принципы России и предложил друзьям поддержать их.