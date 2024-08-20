ЧВК из США подтвердила свое участие в атаке на Курскую область

Частная военная компания (ЧВК) из США подтвердила свое участие в атаке ВСУ на Курскую область, сообщило издание Lenta.ru.

ЧВК Forward Observation Group опубликовала в Instagram* фото своих участников в составе группы украинских боевиков на фоне бронемашины HMMWV с подписью: «The boys in Kursk» («Парни в Курске»).

На опубликованном фото фигурирует основатель частной военной компании Деррик Бейлс.

Ранее сообщалось, что 15 иностранных наемников попали в плен в Курской области.

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