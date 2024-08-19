В Курской области в российский плен попали 15 иностранных наемников, сообщил источник SHOT. По его информации, всех их задержали в Суджанском районе в результате совместной операции нескольких подразделений ВС РФ при содействии авиации.

Кроме того, уточнил источник, морпехам 810-й бригады Черноморского флота удалось с помощью ударов FPV-дронов уничтожить пять бронемашин, которые производились в странах НАТО, в том числе Cougar, а также три бронетранспортеры «Козак-2». Отмечается, что колонну с украинской военной техникой накрыли во время смены локации в Курской области.

Утром 6 августа украинские боевики незаконно вторглись на территорию РФ, а именно — в Курскую область, прикрываясь массированным обстрелом Суджанского района региона. В связи с этим с приграничных территорий началась эвакуация мирных граждан.

Ранее соратник главы Чечни Апты Алаудинов выразил мнение, что солдаты-срочники должны отправиться служить в Курскую область.