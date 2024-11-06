CNBC: Трамп может уже завтра позвонить Владимиру Путину

Телеканал CNBC на своем сайте опубликовал только что статью, в которой в случае победы республиканца Дональда Трампа прогнозируется уже завтра телефонная беседа политика с президентом России Владимиром Путиным, в которой могут обсуждаться условия урегулирования украинского конфликта на условиях, выгодных Москве.

«Победа республиканца может привести к к контактам с президентом России в самое ближайшее время. Любой такой звонок приведет к повышенным ожиданиям урегулирования конфликта на Украине. А сами переговоры могут начаться уже в первые месяцы 2025 года», — говорится в статье на сайте американского телеканала.

Напомним, что в США 5 ноября проходят президентские выборы. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. Исход голосования граждан определят традиционно так называемые колеблющиеся штаты (Северная Каролина, Аризона, Невада, Джорджия, Висконсин, Мичиган и Пенсильвания), где ни одна из указанных политсил не может похвастаться значительным перевесом.

Ранее сообщалось, что по последним опросам Трамп обходит Харрис в большинстве колеблющихся штатов.