CNN: Ермак и Умеров во время поездки в США попытаются уговорить Байдена и его окружение

Высокопоставленные чиновники с Украины посетят Вашингтон, чтобы убедить Байдена снять ограничения на применение американского оружия в украинском конфликте. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров и руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак посетят Соединенные Штаты. Визит состоится уже на этой неделе. Они попытаются во время встречи с Байденом и его окружением убедить администрацию президента США снять ограничения на применение американского оружия, которые в данный момент существуют. С этой целью они предоставят американцам список самых приоритетных целей, без поражения которых Киев не сможет переломить ход военных действий в свою пользу.

По мнению украинских властей, у них есть шансы договориться на этот счет с США. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский собрался представить план завершения конфликта с Россией американским высокопоставленным лицам. Документ должен быть готов уже осенью, после чего украинский президент доведет его до сведения Байдена, а также двух наиболее вероятных его преемников — Камалы Харрис и Дональда Трампа.