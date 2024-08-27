Зеленский представит Байдену и Трампу план завершения конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский намерен осенью представить президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты страны Дональду Трампу и Камале Харрис план по завершению конфликта с РФ.

Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube. Зеленский заявил, что план уже готов. Он назвал правильным его представление американскому президенту Байдену.

«От него зависит успешность этого плана — дадут нам то, что в этом плане, не дадут ли, будем ли мы свободны в использовании того, что там будет», — сказал Зеленский.

На этой же пресс-конференции президент Украины рассказал, почему хочет, чтобы Россия приняла участие во втором «саммите мира». По словам Зеленского, из-за отсутствия Москвы часть представителей стран не сможет посетить это мероприятие.

Специальная военная операция (СВО) на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели заключаются в денацификации и демилитаризации соседнего государства, а также в защите мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью России.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг созовет 28 августа Совет НАТО-Украина.