CNN: Европа ощутила «облегчение» после смены формата переговоров на Аляске

В Европе с облегчением восприняли новость о том, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые проходят в формате «три на три» на Аляске, не были отменены. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на анонимного европейского чиновника.

Напомним, Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на территории Аляски продолжается уже более 60 минут.

«Европейский чиновник сообщил CNN, что тот факт, что встреча… не будет встречей один на один… является «облегчением», — говорится в публикации.

Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, заявил, что переговоры могут занять от шести до семи часов. Сначала лидеры встретятся наедине, а затем продолжат общение в составе делегаций. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.