CNN: главнокомандующий НАТО составил перечень вооружений для Украины

Генерал Кристофер Каволи, возглавляющий объединенные вооруженные силы НАТО в Европе, подготовил список вооружений и техники, которые Соединенные Штаты могут еще предоставить Украине и, теоретически, могут оказать поддержку ВСУ в противостоянии с Россией, сообщил CNN, ссылаясь на анонимные источники.

Каволи составил перечень систем, находящихся в распоряжении США и потенциально полезных для Украины, но которые еще не были поставлены администрацией Байдена.

В этот список входят ракеты класса «воздух-земля» и защищенная коммуникационная сеть, используемая НАТО.

Согласно информации источников, Каволи изложил этот список в приложении к секретному отчету о стратегии администрации Байдена в отношении Украины, который был представлен Конгрессу в начале сентября.

В перечне упоминается, в частности, крылатая ракета JASSM большой дальности и система связи Link 16, которая применяется США и НАТО и особенно эффективна в управлении противовоздушной обороной.

Ранее депутат Красов заявил, что Россия готовит ответ на удары Украины.