Депутат Красов: Россия ответит на удары дальнобойным оружием не только Украине

Россия готовит ответ на удары Украины по территории страны дальнобойным оружием. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Андрей Красов в интервью «Ленте.ру».

«Я не буду раскрывать, уточнять, какие это удары, но ни Украине, ни тем странам, которые решили таким образом противостоять России, мало не покажется», — сказал Красов.

Он назвал атаки Киева по территории РФ актом агрессии. По его словам, отсидеться в таком случае у представителей киевского режима не получится.

Накануне глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва примет меры, если западные партнеры Украины одобрят удары Украины вглубь России.

7 октября на нефтебазе в Феодосии вспыхнул крупный пожар. По информации Telegram-канала Baza, его причиной стало попадание ракет, летевших со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что системы ПВО за ночь сбили 47 беспилотников.