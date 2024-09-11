CNN: Харрис победила на дебатах с Трампом

Кандидат от Демократической партии на пост президента США Камала Харрис одержала победу в дебатах с главным соперником по предвыборной кампании — республиканцем Дональдом Трампом. Такие данные представлены в опросе компании CNN.

По результатам опроса 44% зрителей считают, что Харрис лучше понимает их проблемы. Трамп получил поддержку 40% зрителей. Это свидетельствует о смене настроений в пользу Харрис, так как предыдущий опрос показывал, что Трампа поддерживают 43% избирателей, а Харрис — 39%.

Тем не менее большинство участников дебатов отдали предпочтение Трампу в вопросах экономики: его взгляды поддержали 55%, тогда как политика Харрис получила одобрение у 35%. При этом 82% респондентов заявили, что дебаты не изменят их выбора в пользу одного из кандидатов.

Еще 14% зрителей признались, что после дебатов пересмотрели свои взгляды, но это не повлияло на их поддержку какого-либо кандидата.

Лишь 4% участников опроса сообщили, что теперь проголосуют за другого кандидата.

Опрос CNN был проведен с использованием текстовых сообщений и охватил 605 зрителей дебатов среди зарегистрированных избирателей. Погрешность составила 5,3 процентных пункта.

Ранее Харрис заявила, что при ее победе США получат самую смертоносную армию в мире.