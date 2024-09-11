Харрис заявила, что при ее победе США получат самую смертоносную армию в мире

В США закончился первый раунд предвыборных теледебатов кандидатов на пост главы Белого дома: миллиардера Дональда Трампа и действующего вице-президента страны Камалы Харрис. Трансляцию вел Телеграм-канал РИА Новости: США.

В заключительном слове Харрис пообещала стать президентом для всех граждан США. А также посулила американцам, что при ней страна «получит самую смертоносную армию в мире».

Таким образом, Харрис косвенно подтвердила опасения Трампа, который в самом начале дебатов предупредил избирателей, что если хозяином Овального кабинета станет его оппонент, то США превратятся в Венесуэлу на стероидах, а весь мир ждет Третья мировая война.

Ранее Трамп вновь пообещал, что «мгновенно» закончит войну России с Украиной.