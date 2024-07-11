CNN: ядерные проекты вывели на новый этап отношения РФ и Индии

Совместные проекты по постройке АЭС в Индии знаменуют собой новый этап во взаимоотношениях российской и индийской сторон. Соответствующее заявление сделал телеканал CNN в своем материале.

До этого «Росатом» сообщил о состоявшихся переговорах по сооружению в Индии 6 ядерных блоков большой мощности совместно с Россией. Глава организации Алексей Лихачев также предложил индийскому премьеру Нарендре Моди сотрудничать в сфере строительства АЭС малой мощности.

На фоне данного соглашения американский канал заявил о «позеленении» взаимоотношений президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендре Моди. Более того, эти отношения еще и стали ядерными, указывает телеканал.

Журналисты также указали на то, что прежде сотрудничество РФ и Индии базировалось на торговле углеводородами, но теперь страны делают ставку на уран и «зеленые» источники энергии. На канале подметили, что глядя на закладываемую дружбу, создается впечатление, что она продлится долго, ведь углубление ядерного сотрудничество связывает государства на десятки лет.

Накануне НАТО призвало остальные мировые страны не оказывать помощь России.