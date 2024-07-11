НАТО призвало другие страны не помогать России

Североатлантический альянс потребовал от государств всего остального мира прекратить оказание какой-либо поддержки РФ и осудил каждую страну, которая это делает, гласит совместная декларация стран НАТО, опубликованная накануне.

В документе говорится, что НАТО официально призывает остальные государства мира не оказывать какой-либо помощи России в ее «агрессии». Альянс осуждает все страны, содействующие российской стороне, «тем самым продлевая военные действия» на территории Украины, заявили члены альянса.

Государства-члены блока также решили в будущем заняться разработкой рекомендаций по стратегическим подходам во взаимоотношениях с российской стороной. Планируется, что соответствующий документ будет подготовлен к следующему саммиту НАТО.

В то же время, в тексте той же декларации утверждается, что альянс якобы не стремится к конфронтации с РФ и не представляет угрозы для страны.

Ранее сообщалось, что НАТО стремится усилить присутствие в ближневосточном и африканском регионах, прикрываясь желанием «поддержки».