Стефаник в данный момент стала кандидатом на роль постоянного представителя Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций. Всего два года назад она призывала Северо-Атлантический альянс принять Украину в свой состав, а также говорила о необходимости оказания Киеву существенной военной помощи. Теперь же Стефаник стала выступать за план Трампа.

«Она полностью поддерживает политику господина Трампа по установлению «мира через силу», — заявила по этому поводу Али Блэк, пресс-секретарь конгрессвумен.

При этом она уклонилась от прямых вопросов, каково личное мнение Стефаник по данному вопросу. Блэк только сообщила, что в вопросах политики ее начальница будет следовать указаниям Дональда Трампа, как своего главнокомандующего.

Ранее американская пресса предположила, что при отказе Трампа в помощи Украине, Киев сумеет создать ядерное оружие. Журналисты заявили, что полноценный боевой заряд у украинских ученых создать не выйдет, а вот выпустить так называемую «грязную» бомбу они сумеют.