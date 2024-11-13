В том случае, если Соединенные Штаты существенно сократят помощь Украине, та в состоянии создать собственную ядерную бомбу. Такое мнение высказала газета Times.

Журналисты заявили, что в том случае, если недавно избранный президент США Дональд Трамп начнет существенно ограничивать Киев в помощи, тот способен самостоятельно создать ядерную бомб из отработанных плутониевых стержней для ядерного реактора.

«Украина может разработать рудиментарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп откажется от военной помощи», — указано в статье.

Примерно такая же технология, которой могут воспользоваться на Украине, применяли во время создания своего ядерного оружия американцы в 1945 году. В докладе, изложенном в статье, вдобавок привели правовую основу для выхода правительства Зеленского из договора о нераспространении ядерных вооружений.

Ранее российские эксперты уже заявляли, что украинские ученые не обладают нужными компетенциями и технологиями, чтобы создать полноценный ядерный заряд. При этом они в состоянии изготовить так называемую грязную бомбу, которая заражает радиацией большие территории, делая их непригодными для жизни.