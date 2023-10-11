CNN: карьера Нетаньяху может не пережить нынешнего кризиса

Длинная политическая карьера израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху может завершиться раньше, чем будет преодолен нынешний кризис на Ближнем Востоке, считает CNN.

Пока что оппоненты Нетаньяху не требуют его отставки, но его «титул» Мистер Безопасность явно разрушен после нападения ХАМАС.

Нетаньяху находится в сложной ситуации: ему необходимо разгромить ХАМАС и в то же время добиться освобождения заложников.

Позиции премьера ослаблены продолжающимися протестами против реорганизации судебной системы и обвинениями в коррупции. Война с ХАМАС застала Нетаньяху врасплох из-за того, что он потерял бдительность, занимаясь другими многочисленными проблемами.

Шок и гнев, вызванные нападением ХАМАС, могут открыть дверь для более экстремистских идей среди израильских избирателей, отмечает CNN.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».