CNN: команда Харрис хочет, чтобы Байден как можно дольше оставался за рубежом

Как сообщил телеканал CNN, члены команды Камалы Харрис, кандидата в президенты от демократов, выражают желание, чтобы Джо Байден оставался за границей дольше и не вмешивался в ее избирательную кампанию.

Байден собирается в поездку в Анголу и Германию с 10 по 15 октября.

«Никто из сотрудников вице-президента не расстроен тем, что Байден проведет целую неделю за границей. Некоторые из них хотели бы, чтобы он остался там еще дольше», — говорится в сообщении.

Советники Харрис, готовясь к выборам, стремятся подчеркнуть отличия ее политической программы от позиций Байдена. Тем не менее, занимая пост вице-президента, она вынуждена продолжать реализацию его курса.

В то же время Байден продолжает привлекать внимание к тому, что не вызывает одобрения в команде Харрис. Например, его неожиданный визит на регулярную пресс-конференцию не был согласован с ее помощниками, которые узнали о его участии всего за несколько минут до начала события.

Ранее сообщалось, что Харрис отказалась от встречи с Путиным без участия Украины.