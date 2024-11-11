CNN: Маск может не занять должности в администрации Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск, вероятно, не станет частью администрации вновь избранного президента США Дональда Трампа, однако его влияние на подготовку к следующему сроку Трампа очень высокое, как сообщил телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники.

Сообщается, что Маск уже принимал участие в обсуждениях с несколькими международными лидерами, которые связывались с Трампом, а также высказывал поддержку некоторым кандидатурам на определенные должности.

Телевизионный канал предполагает, что Маск может войти в состав комитета, который будет освобожден от правил, регламентирующих работу в администрации, тем не менее он сможет сохранить свое влияние и доступ к важным событиям и решениям.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц иронично ответил Маску на оскорбление об «Олафе-шуте».