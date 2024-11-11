Шольц ответил Маску на оскорбление об «Олафе-шуте»

Канцлер Германии Олаф Шольц иронично отреагировал на высказывания американского предпринимателя, основателя SpaceX и владельца соцсети X Илона Маска, который назвал его глупцом на фоне распада правящей коалиции в стране.

Накануне Маск, комментируя ситуацию в ФРГ, написал следующую фразу в своем аккаунте Х: «Olaf ist ein Narr». Она переводится как «Олаф — шут» или «Олаф — глупец».

Шольц отметил, что ему «делают честь» такие слова со стороны миллиардера и предпринимателя, подчеркивая, что не намерен комментировать мнения известных личностей.

Ситуация в германской политике стала более напряженной после отставки министра финансов ФРГ Кристиана Линднера в начале ноября, что привело к распаду правящей «светофорной» коалиции, состоящей из социал-демократов, «Свободной демократической партии» (СвДП) и «Зеленых». В стране сейчас функционирует правительство меньшинства, в которое вошли представители социал-демократов и «Зеленых».

Ранее официальные представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова назвала политическую систему Германии «банановой республикой».