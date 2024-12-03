Суд вновь заблокировал выплату Маску компенсации на сумму в $101 млрд

Общество

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Суд в США вынес повторное решение о том, что компенсационная выплата Илону Маску от компании Tesla будет заблокирована. Об этом сообщило CNN.

Известный изобретатель не получает за работу в компании фиксированной зарплаты либо премии. Ему дано право по достижении запланированных результатов приобретать акции этой фирмы по сниженной цене. Такое соглашение было принято еще восемь лет назад, и по нему Маск обязался достигнуть 12 целей в развитии Tesla. Все эти цели были достигнуты, и миллиардер собирался выкупить выгодные пакеты опционов на акции.

В начале этого года суд штата Делавэр уже блокировал такое приобретение. Тогда Маск планировал получить акции на 55 млрд долларов. Теперь же эти пакеты оцениваются в 101 млрд, и судьи вынесли повторное решение о блокировке данной сделки.

«Большая и талантливая группа адвокатов творчески подошла к аргументации в пользу одобрения, но их беспрецедентные теории противоречат множеству устоявшихся правовых норм», — заявили по этому поводу в суде.

По мнению некоторых акционеров Tesla, подобные вознаграждения в адрес Маска выходят за все рамки разумного. Они считают, что бизнесмен получил разрешение на приобретение акций лишь благодаря своим тесным связям в совете директоров компании.

Ранее сообщалось, что Маск принял участие в семейном ужине семьи Трампов в День благодарения. Он был усажен за стол по левую руку от вновь избранного президента США. На видео заметно, как Трамп хлопает его по плечу, что говорит об их близких отношениях.

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