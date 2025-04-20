Россия проявила готовность к временному введению перемирия из-за Пасхи. Владимир Путин объявил, что с 19 по 21 апреля боевых действий вести не будут. По мнению журналистов из американского CNN, такое гуманное решение может склонить Трампа на сторону Москвы.

«Вероятно, это подстегнет Трампа к временами промосковскому определению конфликта. Также это может привести к сложностям для Киева, когда его неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы», — говорится в сообщении канала.

Отметим, что пасхальное перемирие, введенное Москвой, должен был соблюдать и Киев. Однако Владимир Зеленский условия нарушил: в ночь на 20 апреля ВСУ напали на Херсонскую область. Эту информацию объявил глава региона Владимир Сальдо.