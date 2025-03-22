CNN назвал соперников за влияние на внешнеполитическую деятельность США

Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф неожиданно стал главным игроком во внешней политике и фактически соперничает с госсекретарем Марко Рубио за влияние в указанной сфере. Об этом сообщает телеканал CNN .

Уточняется, что за первые два месяца второго президентского срока Трампа Уиткофф превзошел рамки своей официальной должности и стал участником крупнейших дипломатических усилий Штатов. Так, он сыграл центральную роль в освобождении заложников в Израиле, перемирии в Газе, принимает активное участие в обсуждении урегулирования украинского конфликта.

Отмечается, что причина такого рейтинга – в стопроцентном доверии Трампа, которого нет больше ни у кого.

Добавляется, что Рубио же, несмотря на свой статус, не ожидал, что его влияние может быть поставлено под вопрос. Тем не менее в Белом доме опровергают соперничество Рубио и Уиткоффа.

Ранее спецпосланник Трампа назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине.