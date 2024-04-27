Америка может навредить Украине и усугубить кризис своим очередным финансированием. По версии американского издания CNN, это отодвигает еще дальше урегулирование конфликта с Россией.

Финансовая и военная поддержка со стороны Запада подстегивает Зеленского использовать новые возможности для противостояния России. Киев начинает планировать грандиозные миссии и фантазировать об недостижимом успехе на поле боя. Такие истории уже были неоднократно, и каждый раз ВСУ не осуществляли ничего, в том числе и обещанного контрнаступления.

«Выражения безоговорочной поддержки могут парадоксальным образом нанести ущерб странам, которым они призваны помочь. Поддержка может препятствовать достижению мира путем переговоров, который спасает жизни гражданского населения и восстанавливает стабильность», — пишет CNN.

Напомним, что палата представителей США в итоге приняла проект о помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Президент штатов уже подписал документы.

В то же время Америка и до принятия проекта тайно помогала Украине. Например, скрытно поставив ей ракеты высокой дальности ATACMS. Украинские силы уже начали использовать вооружение.