CNN: республиканцы в Палате представителей США обсудили новые варианты законопроекта о помощи Украине

В Палате представителей США прошла встреча республиканцев, на которой они обсудили принятый Сенатом законопроект о помощи Украине, сообщает CNN.

Среди предложений было сокращение пакета украинской помощи (в настоящее время на нее запланировано $60 млрд) или сохранение только военной помощи с урезанием экономической помощи (порядка $10 млрд).

Другая идея заключалась в том, чтобы существенную часть финансирования перенести в еще не принятый законопроект о расходах Пентагона на следующий бюджетный год, иначе говоря, отложить на отдаленный срок.

По данным CNN, республиканцы не пришли к консолидированному решению, обсуждения продолжатся сегодня.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон твердо заявил о том, что не будет вносить на рассмотрение законопроект о помощи Украине в его нынешнем виде.